شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، استهدف تجمعات للفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر الطبي، أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدفهم قرب ميدان بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، كما استشهد فلسطيني وجرح آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف خيام النازحين في محيط مدينة حمد السكنية شمال غرب مدينة خانيونس.

تزامن ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثف على المناطق الجنوبية من مدينتي خان يونس ودير البلح جنوب قطاع غزة.

