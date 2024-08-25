الخليج اليوم .. الإمارات تدين بشدة عملية الطعن في ألمانيا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أدانت دولة الإمارات بشدة عملية الطعن التي وقعت خلال مهرجان في زولينغن بغربي ألمانيا وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة ألمانيا وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين.