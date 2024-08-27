شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء العدوان المستمر على غزة إلى أكثر من 40 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 325 على التوالي إلى 40476 شهيداً، ونحو 93647 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 41 فلسطينياً وإصابة 113 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب ثلاثة مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات. شهداء في قصف خان يونس ورفح أعلن مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على جنوب القطاع اليوم الثلاثاء، إلى 13 شهيدًا وعشرات الجرحى.

وأكد المستشفى أن الشهداء تم انتشالهم من مدينتي رفح وخان يونس، بالتزامن مع مواصلة دبابات الاحتلال قصفها المكثف للأحياء السكنية شرق مدينة خان يونس.

وفي سياق متصل، قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية شواطىء وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع استمرار توغل دبابات الاحتلال في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وتفجير مربعات سكنية فيه.