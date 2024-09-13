الامارات | نادال يعلن عدم مشاركته في مسابقة كأس لايفر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الإسباني رافايل نادال عدم مشاركته في كأس لايفر الاستعراضية لكرة المضرب التي ستقام في برلين من 20 إلى 24 الشهر الحالي، في بيان نشره المشرفون على تنظيم المسابقة.

ولم يشارك نادال (38 عاما) الفائز بـ 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بعد إقصائه من الدور الثاني للألعاب الاولمبية في باريس هذا الصيف أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في طريق الاخير لاحراز الميدالية الذهبية.

ونُقل عن نادال قوله في البيان "أشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم تمكني من خوض كأس لايفر في برلين الأسبوع المقبل".

وتابع "إنها منافسة جماعية، ولكي أدعم فريق أوروبا حقا، يجب أن أفعل ما هو الأفضل له. في الوقت الحاضر، هناك العديد من اللاعبين يمكنهم مساعدته على الفوز".

وأضاف "لديّ الكثير من الذكريات الرائعة والعاطفية من المشاركة في كأس لايفر، وكنت أتطلع حقا إلى التواجد مع زملائي في الفريق ومع (السويدي) بيورن (بورغ) في عامه الأخير كقائد للفريق. أتمنى لفريق أوروبا كل التوفيق وسأشجعه من بعيد".

وتعرض نادال لاصابة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في كانون الثاني/يناير 2023، وابتعد عن الملاعب لمدة عام تقريبا، ومذاك لم يستعد مستواه السابق بسبب وقوعه في فخ الاصابات المتكررة والانسحابات.

وقال المنظمون إنه سيتم الإعلان قريبا عن بديل للمصنّف أول عالميا سابقا والذي تقهقر حاليا للمركز 154.

وتجمع كأس لايفر مجموعة مختارة من اللاعبين الأوروبيين في مواجهة لاعبين من بقية العالم. تم إنشاؤها في عام 2017 بمبادرة من روجيه فيدرر، وفي هذا السياق لعب السويسري آخر مباراة في مسيرته، وهي مباراة الزوجي مع نادال، في عام 2022.

ومن المتوقع أن يشارك نادال في دورة "سيكس كينغز سلام" الاستعراضية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في أكتوبر المقبل.