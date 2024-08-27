شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والأردن تدينان تصريحات وزير إسرائيلي بإقامة كنيس يهودي في "الأقصى" والان نبدء بالتفاصيل



وأدانت القاهرة هذه التصريحات بأشد العبارات، وحملت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان لها إسرائيل المسؤولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى، وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية.

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وأكدت أن تلك التصريحات غير المسؤولة تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية تعقيداً واحتقاناً، وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وتشكل خطراً كبيراً على مستقبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية القائم على أساس حل الدولتين. الدمام - شريف احمد - أدانت كل من مصر والأردن، اليوم الثلاثاء، التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى.وأدانت القاهرة هذه التصريحات بأشد العبارات، وحملت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان لها إسرائيل المسؤولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى، وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية.وطالبت بامتثال إسرائيل لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.وأكدت أن تلك التصريحات غير المسؤولة تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية تعقيداً واحتقاناً، وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وتشكل خطراً كبيراً على مستقبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية القائم على أساس حل الدولتين.



الأردن: تحريض مرفوض



وأدانت الحكومة الأردنية اليوم تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي العنصري المتطرف إيتمار بن غفير، حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى، واعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي وتحريضًا مرفوضًا يتطلب موقفًا دوليًا واضحًا بإدانته والتصدي له.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، رفض الأردن المطلق وإدانتها بأشد العبارات تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف، الذي يغذي سياسة التطرف ويعمل على تغيير الوضع التاريخيّ والقانوني في القدس ومقدساتها عبر فرض وقائع وممارسات جديدة مدعومة بسردية إقصائية متعصبة.

وقال السفير القضاة إن استمرار الانتهاكات بحق المسجد الأقصى والتحريض عليه من قبل الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير، تصب في اتجاه فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.

وأكد أن الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات، وأنه يعد الملفات القانونية اللازمة للتحرك في المحاكم الدولية ضد الاعتداءات على المقدسات، التي تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا سيواجهه الأردن بكل السبل الممكنة.