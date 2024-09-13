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الليلة تصل لـ50 ألف جنيه.. صور ترصد أغلى شاليه في دهب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد من الأسر والمواطنين، بالبحث عن أفضل عروض الشاليهات والفنادق، خاصة في منطقة دهب، والتي تُعد إحدى المقاصد المهمة.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، تفاصيل أغلى شاليه في دهب، خلال السطور التالية، كما يلي:

أغلى شاليه في دهب

فيلا 39

- تقع فيلا 39 في دهب.

- توفر مكان إقامة على بعد 2.4 كم من شاطئ دهب.

- يوفر هذا الشاليه مكان إقامة مع شرفة.

- يتكون الشاليه المكيف من غرفة نوم منفصلة وغرفة معيشة ومطبخ صغير مجهز بالكامل وحمام واحد.

- يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

- يعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب للشاليه حيث يقع على بعد 92 كم منه.

- سعر الليلة يبدأ من 33 ألف جنيه، ويصل إلى 50 ألف جنيه بالضرائب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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