بـ "رسالة رومانسية".. نيكول سعفان تحتفل بعيد ميلاد زوجها طارق العريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت نيكول سعفان، زوجة المخرج طارق العريان بعيد ميلاده الذي يوافق 12 سبتمبر، وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

نشرت نيكول صور جمعتها بزوجها بعدد من المناسبات وقامت بتهنئته برسالة رومانسية وعلقت: "ملك عيد الميلاد، أتمنى أن تكون دائمًا سعيدًا، وبصحة وسعادة، شكرًا لكونك دائمًا أحن شخص أعرفه، أسعد أعياد الميلاد حبي".

وشاركت نيكول سعفان مؤخرًا بفيلم "ولاد رزق 3: القاضية" الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضى، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك خلالها بأحد أفلام زوجها المخرج طارق العريان، وتحدثت نيكول عن علاقتها بطارق العريان خلال لقائها ببرنامج "عرب وود"، وأشارت إلا أنها فخورة بأعمال زوجها المخرج طارق العريان، وانبهرت كثيرًا بأحداث الفيلم، وأن طارق بذل مجهود كبير طوال 8 أشهر لإنجاز الفيلم وخروجه بالشكل الذي يليق بجمهور.

يذكر أن المخرج طارق العريان يواصل التحضير لأكثر من عمل فني من المقرر عرضهم خلال الفترة المقبلة منها الجزء الرابع من سلسلة أفلام "ولاد رزق".

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