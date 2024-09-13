عمرو أديب يكشف السبب وراء تغيير موعد برنامج "الحكاية".. ماعلاقة أنغام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فاجأ الإعلامي عمرو أديب جمهور برنامجه "الحكاية" الذي يعرض على قناة "Mbc مصر" تغير موعد الحلقة لتبدأ مبكرًا مساء اليوم الجمعة على غير العادة وكشف عن السبب وراء هذا القرار.

وكشف أن السبب وراء ظهوره مبكرًا هو حفل النجمة أنغام الذي يقام مساء اليوم الجمعة في جدة على مسرح عبادي الجوهر وعلق أديب: " طلعنا بدري النهاردة عشان صوت مصر أنغام هتكون في حفلة بجدة".

روجت الصفحة الرسمية لـ "بنش مارك" على "انستجرام" ونشرت الملصق الدعائي الذي تصدرته أنغام وعلقت: "ليلة كلها إحساس ونغم نستمتع فيها بروائع ألبوم تيجي نسيب مع صوت مصر انغام وجمهورها في جدة".

كما تستعد أنغام لإحياء حفلًا غنائيًا في دبي يوم 27 سبتمبر المقبل.

تصدرت النجمة أنغام قوائم المحتوى الموسيقى الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات "يوتيوب" بـ 3 أغاني من ألبومها "تيجي نسيب" بعد أيام من طرحه الأحد الماضي، حيث تصدرت المركز الأول وحققت أغنيتها "إنت مين" ما يزيد عن الـ 953 ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعرة هالة علي، وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق مدكور.

"تيجي نسيب"، وهو الألبوم رقم 29 في مسيرة المطربة أنغام، والذي يأتي بعد 5 سنوات، من طرحها ألبوم "حالة خاصة جدا"، هو أول ألبومات شركتها الخاصة، عقب نهاية عقدها مع شركة روتانا.

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