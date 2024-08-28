شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب والكونغو الديمقراطية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية بالعاصمة الرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.

وتم التوقيع على المذكرة في إطار الزيارة الرسمية إلى المغرب التي تقوم بها وزيرة البيئة والتنمية المستدامة وحوض الكونغو، أرليت سودان نونولت، لتقييم ماتحقق فيما يتعلق بتفعيل لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، والتحضيرات للاستحقاقات المقبلة كتنظيم مائدة مستديرة للمانحين والقمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمر الأطراف الـ29 للمناخ.

وتهدف المذكرة، التي وقعت عليها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، وسودان نونولت، وهي أيضا الأمينة التنفيذية للجنة المناخ لحوض الكونغو، إلى تعزيز التعاون في مجالات الحكامة البيئية، والتقييم البيئي والاستراتيجي، ومكافحة التغير المناخي، وخاصة المساهمات المحددة وطنيا.

كما يشمل مجال هذه الشراكة إدارة الموارد، والتنوع البيولوجي، والاقتصاد الأخضر والأزرق، والتطهير السائل والتدبير المندمج للنفايات.

وفي تصريحات صحفية، قالت بنعلي إن هذا اللقاء يعد محطة مهمة لتفعيل تبادل الخبرات والاستراتيجيات بين البلدين في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، لا سيما في مجال التمويل المناخي لجلب تمويلات أكثر للقارة الإفريقية بما فيها جمهورية الكونغو الديمقراطية والمملكة المغربية.

وأكدت أن اللقاء تناول العمل على مشاريع تخص تدوير النفايات، والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق، مبرزة أنها مشاريع مهمة لتحقيق التنمية المستدامة بالبلدين.

وشددت على أن الشراكات بين الدول الإفريقية تمكن من بلورة مشاريع لتعزيز الانتقال الطاقي للدول الإفريقية وتقوية مسارها التنموي.

من جهتها، أكدت الوزيرة الكونغولية أن مذكرة التفاهم ستعزز التعاون أكثر مع المغرب في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، مسجلة أنها تشمل عددا من المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل مكافحة التغير المناخي والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر والأزرق.

وقالت الوزيرة الكونغولية إن" هذا الاتفاق يجسد التفعيل الفعال لعمل لجنة المناخ لحوض الكونغو كما يمثل خطوة نوعية في عملنا المشترك للتحضير لمؤتمر الأطراف كوب29".

وتعد لجنة المناخ لحوض الكونغو إحدى لجان المناخ الإفريقية الثلاثة التي تم إنشاؤها خلال قمة العمل الإفريقية الأولى التي انعقدت بمبادرة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، على هامش الدورة الـ22 لمؤتمر الأطراف بمدينة مراكش المغربية.

ويعتبر المغرب عضوا مؤسسا في لجنة المناخ لحوض الكونغو، وفقا للبروتوكول الذي أنشأ هذه اللجنة، والموقع من قبل رؤساء الدول الأعضاء خلال القمة الأولى بشأن تسريع لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو في برازافيل في أبريل 2018.