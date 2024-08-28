شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحذر من مخاطر اقتحامات الاحتلال العسكرية لمدن الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

حماية الشعب الفلسطيني

الدمام - شريف احمد - أدانت مصر الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية لمدن شمال الضفة الغربية في جنين وطولكرم وطوباس، التي أدت لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.وعبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، أن الاعتداءات الإسرائيلية في حق المدنيين الفلسطينيين بمدن الضفة الغربية، بمثابة إمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بحماية حقوق الشعوب تحت الاحتلال، وإصرار على سياسة التصعيد وتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية.وطالبت مصر بموقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني، ويضع حداً لمسلسل استهداف المدنيين العُزّل وفرض القيود والاستيلاء على الممتلكات الخاصة.وحذرت من المخاطر الوخيمة المتوقعة عن العمليات الإسرائيلية الجارية، وتعمد استهداف المزيد من المدنيين الفلسطينيين، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.