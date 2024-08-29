شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. ضبط 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية والقبض على 873 مهاجرا غير شرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائرى، اليوم /الأربعاء/ القبض على 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، والقبض على 873 مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية فى العديد من الولايات على مدار 7 أيام.



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان - أنه خلال الفترة من 21 إلى 27 أغسطس الجارى، جرى ضبط 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك في عمليات عسكرية متفرقة بالأراضى الجزائرية، وفي سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها.



وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائرى فى القبض على 41 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد عبر الحدود الغربية.



وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 80 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 873 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.