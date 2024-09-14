الخليج اليوم .. برئاسة وزير الخارجية السعودي.. اللجنة الوزارية تبحث أهمية الاعتراف بـ"فلسطين"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا، وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، وبحضور رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، و نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير خارجية الجمهورية التركية، هاكان فيدان، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ووزير الدولة بوزارة خارجية دولة قطر الدكتور محمد الخليفي، وذلك في عاصمة مملكة إسبانيا مدريد.

وفي بداية الاستقبال، بحث أعضاء اللجنة الوزارية أهمية استمرار تقديم جميع سبل الدعم لتفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يكفل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني ويخدم الأمن والسلم في المنطقة والعالم في مواجهة التطرف وتفشي العنف واستمرار الانتهاكات للقانون الدولي.

واستعرض الاجتماع الجهود الماسة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في ضوء مبادرة السلام العربية، والمبادرات الدولية ذات الصلة.

وأكد أعضاء اللجنة الوزارية على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور فيلادلفيا واستعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية، وبحث الاجتماع، الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

وتطرق الاجتماع، إلى ضرورة وقف توسع الاستيطان الإسرائيلي وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لجميع الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما يحقق السلام العادل والشامل ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن في المنطقة، حضر الاجتماع، وزراء خارجية وممثلي مملكة البحرين، ومملكة النرويج، وجمهورية سلوفينيا، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.