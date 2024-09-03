شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.. تفاصيل التحقيقات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقف القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بعد التحقيق معه في إحدى القضايا.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام " أن "النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أوقف رياض سلامة، 73 عاما، بعد التحقيق معه اليوم في قصر العدل في ملف اوبتيموم". شبهات اختلاس وقال مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن هويته، إن سلامة يخضع للاستجواب لمدة ثلاث ساعات قبل أن يجري توقيفه، وأن التحقيق كان يركز على الشبهات المتعلقة بالاختلاس من البنك المركزي بمبلغ تجاوز 40 مليون دولار.

وكان قد تم توجيه اتهامات في السابق لسلامة بجرائم مالية، بما في ذلك الاختلاس والتربح غير المشروع. ولطالما نفى المحافظ السابق جميع التهم الموجهة إليه. أزمة اقتصادية وشغل سلامة منصب محافظ البنك المركزي خلال الفترة من 1993 إلى .2023 ولم يجر تعيين خلفا له بعد. ووفقا للقانون اللبناني، تم تعيين نائب المحافظ الأول للبنك المركزي، وسيم منصوري، بشكل مؤقت خلفا له.

يخضع سلامة للتحقيق في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، بالإضافة إلى لبنان، بتهم متعددة تتعلق بالجرائم المالية. وتم إلقاء اللوم على سلامة، إلى جانب الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد في تاريخها.

وقد وصفت مجموعة البنك الدولي الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي بدأت في عام 2019، بأنها من بين الأشد في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. ومنذ عام 2019، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمته.