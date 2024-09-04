شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفل في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال قصفت شقة سكنية في محيط متنزه البلدية وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين بينهم طفل.



كما استشهد مواطنان وأصيب 30 آخرون في قصف للاحتلال استهدف كلية نماء في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، فيما أصيب عدد آخر جراء استهداف مُسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في حي الشجاعية بالمدينة.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40 ألفا و819 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 94 ألفا و291 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.