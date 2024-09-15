شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر ضخمة.. الفيضانات تطيح بثاني السدود جنوب غرب بولندا والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات وسط أوروبا

أول حالة وفاة

نقل 1600 شخص

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات البولندية اليوم الأحد، أن سدًا ثانيًا انهار في جنوب غرب بولندا، بسبب هطول أمطار غزيرة.وانهار السد في ستروني سلاسكي، بمنطقة سيليزيا السفلى، وأصبحت المياه الآن تتدفق على نهر بيالا لاديكا إلى منطقة مستجمعات المياه في نهر نيسا كوتسا طبقا لما ذكرته شبكة الأرصاد الجوية.وتقع بلدة ستروني سلاسكي في وادي كلودزكو، على الحدود البولندية مع جمهورية التشيك.وأرسلت الشرطة مروحية إنقاذ إلى المنطقة لنقل الأشخاص، الذين تقطعت بهم السبل بسبب المياه إلى منطقة آمنة.وينتشر جنود من الجيش في الموقع أيضا، ومساء أمس السبت، انهار سد في قرية ميدزيجورز الجبلية القريبة.وكانت أنهار في أجزاء من وسط أوروبا قد فاضت جراء الأمطار الغزيرة، اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل شخصين في النمسا وبولندا.كما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم، وألحق دمارًا في البنية التحتية للكهرباء والنقل.وفي بولندا، أكد رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، وقوع أول حالة وفاة في البلاد بسبب ارتفاع منسوب المياه.ووصف توسك الوضع في جنوب غرب بولندا بأنه "مأساوي"، داعيا السكان إلى الانصياع لأوامر الإجلاء المحلية.وبلغ منسوب المياه في نهر نيسا كوتسكا في بلدة كوتسكو 65ر6 أمتار، صباح اليوم الأحد، فيما يبلغ متوسط منسوب المياه متر واحد فقط.وقالت الشرطة إن الضحية هو رجل غمرت المياه منزله في قرية كروسنوفيتسي، على مقربة من كوتسكو.وأشار توسك إلى نقل 1600 شخص في منطقة كوتسكو إلى بر الأمان حتى الآن، متوقعًا حدوث المزيد من عمليات الإجلاء.وشهدت أجزاء من المناطق الأكثر تضررا انقطاعًا في إمدادات الطاقة وشبكات الاتصالات المتنقلة.وعلى الجانب الآخر من الحدود في جمهورية التشيك، قالت السلطات إن أربعة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين.