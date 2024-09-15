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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية ونظيره الغيني يبحثان تعزيز التعاون الأمني بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير الأمن والحماية المدنية بجمهورية غينيا الفريق بشير جالو.
وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وعقب الاستقبال، وقع الأمير عبدالعزيز بن سعود، والفريق بشير جالو، اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا.
حضر الاستقبال، مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.
وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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حضر الاستقبال، مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.