شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. نقل 110 آلاف طن من النفايات والأنقاض للمدفن الصحي والان نبدء بالتفاصيل

مظاهر التلوث البصري

مخلفات البناء

الدمام - شريف احمد - دعمت أمانة محافظة الطائف أعمال النظافة والصحة العامة خلال الشهر المنصرم وأزالت أكثر من 110 آلاف طن من النفايات والأنقاض، وذلك ضمن خطة النظافة والإصحاح البيئي ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المحافظة.وجرى ترحيل الكميات المزالة إلى المدفن الصحي، كما تم تعزيز أعمال الكنس الآلي واليدوي، وجمع ونقل للنفايات والتقاط المبعثرات، وجهود التطهير والتعقيم للحاويات والبراميل.وبينت الأمانة مواصلة جهود الفرق والآليات في إزالة جميع الملوثات البصرية وإيجاد بيئة نظيفة وصحية، لافتة النظر إلى أن أعمال النظافة مستمرة والفرق الميدانية تعمل وفق الخطط والبرامج المعدة.ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون ومنع مظاهر التلوث البصري، والاهتمام بالنظافة، والمحافظة على الأماكن العامة وترك الأماكن والمواقع السياحية والحدائق والمنتزهات العامة التي يرتادونها نظيفة حتى يستفيد منها الآخرون.وتوزعت الشيولات والشاحنات بأرجاء المحافظة لإزالة مخلفات البناء والترميم والهدم ونواتج الحفريات المجهولة المصدر للحفاظ على مستوى النظافة العامة، ورفع مستوى الوعي البيئي ومواصلة أعمال معالجة ظاهرة التشوه البصري، وإزالة المخلفات الصلبة داخل الأحياء السكنية والتخلص منها بالطرق السليمة بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة والإرتقاء بجودة الحياة.وحذرت الأمانة أصحاب المباني تحت الإنشاء من رمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء أو في أراضي الغير والحد من المظاهر السلبية في المحافظة.وأشارت إلى أن الإجراءات النظامية ستُتخذ بحق المخالفين والغير ملتزمين بالتعليمات البلدية، لاحتواء المخالفات المؤثرة على البيئة والحفاظ على المظهر العام للمدينة من التلوث البصري.