شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شرقي إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم، الساحل الجنوبي لجزيرة جاوة، شرقي إندونيسيا.

وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 94 كيلومترًا جنوب غرب منطقة سوكابومي بإقليم جاوة الغربية، وفي عمق 65 كيلومترًا أسفل المحيط الهندي.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.