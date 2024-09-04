شكرا لقرائتكم خبر عن تزيد التصعيد.. الأردن تتضامن مع مصر ضد مزاعم الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الأردن رفضها كل المزاعم التي يروج لها مسؤولون إسرائيليون في محاولات عبثية لتبرير العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية المحتلتين.

وأوضحت أن هذه المزاعم تمثل تحريضًا مدانًا، وتزيد التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، عن تضامن بلاده الكامل مع جمهورية مصر العربية في مواجهة كل المزاعم الإسرائيلية، ودعمها موقف مصر في هذا السياق، وحمّل الاحتلال الإسرائيلي عواقب إطلاق مثل تلك المزاعم. تشتيت انتباه الرأي العام أعربت مصر عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي وحاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان، رفضها لجميع المزاعم التي يجري تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن، مُحَمّلةً الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية، وتؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.