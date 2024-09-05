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الخليج اليوم .. رئيس الدولة: سنواصل إعطاء الأولوية لأمن الطاقة واستدامتها لما فيه خير الإمارات وشعبها

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات تخطو خطوة مهمة أخرى في رحلتها نحو تحقيق هدف الحياد المناخي، وذلك مع بدء العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية.

 

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «مع بدء العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية، تخطو دولة الإمارات خطوة مهمة أخرى في رحلتها نحو تحقيق هدف الحياد المناخي».

 

وأضاف سموه: «وسنواصل إعطاء الأولوية لأمن الطاقة واستدامتها لما فيه خير الإمارات وشعبها حاضراً ومستقبلاً».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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