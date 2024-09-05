الخليج اليوم .. بدء الدوام المرن والعمل عن بُعد في قطر نهاية الشهر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أقرَّ مجلس الوزراء القطري بدء تطبيق الدوام المرن ونظام العمل عن بُعد المقرر سريان تطبيقه نهاية الشهر الحالي.

وأكد المجلس، أمس، أنه تمت الموافقة على اقتراح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بشأن مواقيت العمل خلال الأسبوع وآلية تنظيمها، ونظام العمل عن بعد، والدوام المرن، وذلك حسبما أفاد موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأوضح المجلس، خلال اجتماعه الذي ترأسه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، بمقره في الديوان الأميري، أن الاقتراح يأتي بهدف اعتماد أنظمة مرنة تناسب احتياجات الكفاءات في القطاع الحكومي بما لا يخل بمتطلبات العمل، وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي ترتكز على التنمية البشرية والاجتماعية، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030.

من جانبه، أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن القرار سيبدأ تطبيقه في الجهات الحكومية بتاريخ 29 / 9 / 2024، منوهاً بأنه يهدف إلى تحقيق المرونة والابتكار في القطاع الحكومي.

وأضاف الديوان، أمس، في بيان عبر حسابه الرسمي في «إكس»، أن هذا النظام يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، ويعزز الاستدامة في بيئات العمل بالقطاع الحكومي.

ولفت إلى أنه سيتيح للموظفين التوفيق بين أعمالهم وأسرهم، ويعمل على تمكين الفئات الأولى بالرعاية مثل الأمهات العاملات والأشخاص ذوي الإعاقة.