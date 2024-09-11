الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الدولة الصيني

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ، الذي يزور الرياض في الوقت الراهن، وعقدا جلسة مباحثات رسمية.

إلى ذلك، يؤكد رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين لي تشيانغ، الذي يزور الرياض في الوقت الراهن، أنه سيتبادل الآراء على نحو معمق مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي بشأن العلاقات الصينية السعودية، فضلاً عن القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بجانب التباحث حول سبل تعزيز الصداقة والتعاون، وذلك طبقاً لبيان مكتوب حصلت"العربية.نت" على نسخة منه.

إلى ذلك، وصل إلى الرياض رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ والوفد المرافق له، للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى، وذلك في زيارة رسمية تستمر ليومين تلبية لدعوة تلقاها من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي.