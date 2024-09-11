الخليج اليوم .. الملك سلمان وولي عهده وأمير قطر يعزون أمير الكويت بوفاة بدر ناصر الصباح

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعث كل من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وأمير قطر تميم بن حمد، برقيات تعزية لأمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح بوفاة الشيخ بدر ناصر الحمود الجابر الصباح.

وقال الملك سلمان في رسالته: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ بدر ناصر الحمود الجابر الصباح، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن ولي العهد، برقية عزاء ومواساة لأمير دولة الكويت، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ بدر ناصر الحمود الجابر الصباح وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

من جهة أخرى، أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عن تعازيه لأمير دولة الكويت بوفاة الشيخ بدر ناصر الصباح، كذلك، توجه نائب أمير قطر ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالتعزية لأمير دولة الكويت بوفاة الشيخ بدر الصباح.

المصدر: وكالات