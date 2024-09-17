باسيل: قد نختلف في السياسة او نتفق امّا في مواجهة العدو فنقف الى جانبكم من دون تردد

أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الى أنه "في السياسة نختلف او نتفق، امّا في مواجهة العدو فنقف الى جانبكم من دون تردد. أمنكم من أمننا، ووحدة لبنان وسلامة أهله فوق كل اعتبار".
ودعا اهلنا الى "التضامن، ولنجدة اي مصاب او محتاج.. قلوبنا معكم وصلواتنا للجرحى، رحم الله الشهداء وحمى لبنان من أذى اعدائه".
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