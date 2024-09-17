الخارجية دانت الهجوم السيبراني الاسرائيلي واكدت تحضير شكوى إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص

دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بأشد العبارات الهجوم السيبراني الاسرائيلي الذي أدى إلى تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصال "Pagers" في عدة مناطق لبنانية مما تسبب، في حصيلة أولية، الى سقوط ٨ قتلى بينهم أطفال، وآلاف الجرحى، ومنهم مئات حالتهم حرجة.
ولفت البيان، الى انه يترافق هذا التصعيد الاسرائيلي الخطير والمتعمد مع تهديدات إسرائيلية بتوسيع رقعة الحرب بإتجاه لبنان على نطاق واسع، وتصلب المواقف الاسرائيلية الداعية الى مزيد من سفك الدماء، والدمار، والخراب.
وافادت الخارجية انها بعد التشاور مع رئاسة مجلس الوزراء باشرت تحضير شكوى إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص فور اكتمال المعطيات الخاصة بالاعتداء.
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