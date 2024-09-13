شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الأردن وسلوفينيا يبحثان تطورات الأوضاع فى غزة والتصعيد الخطير بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، اجتماعًا بحث خلاله تطورات الأوضاع في غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية والمنطقة.



كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، بما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.



كما بحث الوزيران، طبقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم الخميس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تعزيزها تعاوناً أوسعاً في مختلف المجالات.



يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه الصفدي وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، اليوم، زيارة عمل إلى مدريد حيث يشارك في اجتماع تستضيفه إسبانيا حول "تنفيذ حل الدولتين" والذي يشارك فيه أيضاً عدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين.



وسيلتقي الصفدي وأعضاء اللجنة خلال الزيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وفق بيان لوزارة الخارجية.