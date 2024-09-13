شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقصف بلدة كفرشوبا بقضاء حاصبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلى بلدة كفرشوبا فى قضاء حاصبيا والجهة الجنوبية الغربية منها، اليوم الجمعة.

وفى سياق آخر، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان، أن حزب الله استهدف موقع بياض بليدا المحتل ‏بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.‏

وأعلن حزب الله في بيان آخر شن هجوما جويا بِأسراب من ‏المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة ‏‏210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) ‏جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفةً أماكن تموضع ‏واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.