شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يدمر معاقل لـ"داعش" شرق محافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول، أن القوات الجوية العراقية دمرت مضافات لتنظيم "داعش" الإرهابي ضمن قيادات عمليات كركوك، شرق محافظة صلاح الدين.

وقال رسول في بيان على منصة "إكس": "بتوجيه وإشراف السيد وزير الدفاع، وبمعلومات دقيقة من المديرية العامة للاستخبارات والأمن، نفذ أبطال خلية الاستهداف وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة واجبا للاستطلاع والمراقبة عبر الطائرات الاختصاصية ، تمكنوا من خلاله من رصد أماكن لمضافات عصابات داعش".

وأضاف: "وعلى ضوء هذه المعلومات نفذ أبطال القوة الجوية ضربات موجعة على تلك المضافات ضمن قيادات عمليات (كركوك، شرق صلاح الدين) أدت إلى تدميرها".

ويوم الاثنين أحبطت السلطات الأمنية في كركوك تفجيرين انتحاريين بعد محاصرة اثنين من الإرهابيين عند الطريق الحولي في المحافظة.

وشهدت محافظة كركوك خلال اليومين الماضيين تصعيدا أمنيا بعد استهداف دورية للجيش العراقي وإحباط تفجيرين انتحاريين.

وقالت مصادر أمنية إن عبوة ناسفة انفجرت على دورية تابعة للجيش العراقي في منطقة "تلال غرة" بين قضاءي كفري وطوز خورماتو ما أدى إلى إصابة جندي بجروح بالغة في وقت فرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا حول موقع الانفجار.