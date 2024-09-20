شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد التايوانى يكشف معلومات جديدة علن تصنيع أجهزة "بيجر" والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الاقتصاد التايوانى، اليوم الجمعة، إن هناك مكونات مستخدمة فى صنع آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكية "بيجر" التى انفجرت يوم الثلاثاء فى لبنان لم تُصنع فى تايوان.

وأخبر الوزير كيو جيه هوى الصحفيين: "المكونات التي لم تصنع في تايوان هي الدوائر المتكاملة منخفضة التكلفة والبطاريات".

وعندما سئل عما إذا كانت مكونات أجهزة "البيجر" التي انفجرت مصنوعة في تايوان، قال: "أستطيع أن أقول بيقين إنها لم تصنع في تايوان".

وأضاف الوزير أن السلطات القضائية تحقق في الأمر.

تصريحات الوزير، الذي لم ينفِ صنع "البيجر" في تايوان بل نفت فقط صنع أجزاء منه، تتناقض مع ما أعلنته شركة "جولد أبوللو"، التي تتخذ من تايبيه مقرا لها.

وكانت الشركة قالت هذا الأسبوع إنها لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم أصلا، بل صنعتها شركة "بي إيه سي" المجرية التي لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية.

واستجوب ممثلو الادعاء رئيس شركة "جولد أبوللو" ومؤسسها في ساعة متأخرة من مساء الخميس، ثم أطلق سراحه.

ووفقا لمصادر "سكاي نيوز عربية"، فإن المتفجرات الموجودة داخل الأجهزة زرعها جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).