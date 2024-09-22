شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 فلسطينيين في قصف للاحتلال على وسط وجنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

جرائم الاحتلال

الدمام - شريف احمد - استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على وسط وجنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال أربعة شهداء من منطقة العطاطرة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر جراء القصف الإسرائيلي، استهدف بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.وفي وسط قطاع غزة، استشهد فلسطيني جراء إطلاق طائرة مسيّرة النار تجاه تجمع للفلسطينيين غرب مخيم النصيرات.كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مدينة دير البلح، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة.