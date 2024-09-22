شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 يرتفع 1.2% خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية بنسبة 1.2% خلال أسبوع، إذ سجل خلال تعاملات اليوم الأحد 275.86 ريال، مقارنة ب[ـ 272.55 ريال، يوم الإثنين الماضي.

ورصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في السعودية خلال الأسبوع الماضي بدءا من 16 سبتمبر الحالي، وحتى اليوم 22 سبتمبر.

وكانت أسعار الذهب عالميا قد شهدت ارتفاعا قياسيا غير مسبوق مسجلة 2622 دولارا للأوقية. 16 سبتمبر سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية يوم الإثنين الماضي 311.48 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 272.55 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 233.61 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 181.70 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 155.74 ريال. 17 سبتمبر سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية يوم الثلاثاء الماضي نحو 311.09 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 272.21 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 233.32 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 181.47 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 155.55 ريال. 18 سبتمبر سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية يوم الأربعاء الماضي، نحو 310.79 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 271.94 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 233.09 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 181.29 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 155.39 ريال. 19 سبتمبر سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية يوم الخميس الماضي، نحو 312.17 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 273.16 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 234.13 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 182.10 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 156.08 ريال. الجمعة والسبت استقرت أسعار الذهب في السعودية يومي الجمعة والسبت، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 315.26 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 275.86 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 236.45 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 183.90 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 157.63 ريال. أسعار الذهب اليوم في السعودية سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد في السعودية خلال التعاملات الصباحية استقرارا عند آخر مستويات سجلها المعدن النفيس يومي الجمعة والسبت، دون أي تغير يذكر.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية 9805 ريالا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 2207 ريالات، في حين بلغ سعر كيلو الذهب 315.263 ألف ريال.