شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعترض صاروخ أرض-أرض أطلق من لبنان تجاه تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم الأربعاء، أن نظام الدفاع الجوى "مقلاع داوود" اعترض صاروخ أرض-أرض أطلقه حزب الله اللبنانى تجاه منطقة تل أبيب.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش القول إن صافرات الإنذار دوت في المدينة الساحلية بالإضافة إلى العديد من البلدات الأخرى مثل جوش دان وشارون بوسط إسرائيل، جراء المقذوف.

ومن جانبها، ذكرت خدمة الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء أنها لم تتلق أي تقارير عن وقوع إصابات.

ونوهت الصحيفة أن الصور المتداولة تُظهر اعتراضًا واحدًا على الأقل، وهو ما يمثل المرة الأولى التي يستهدف فيها حزب الله تل أبيب منذ أن بدأ في شن هجمات على الشمال العام الماضي في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي والحرب الإسرائيلية اللاحقة على قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي إنه لا تغيير في التعليمات الخاصة بسكان وسط إسرائيل،

وأضافت أن المؤسسات التعليمية يمكنها العمل كالمعتاد.