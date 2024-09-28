شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اللبنانى يؤكد على ضرورة وحدة اللبنانيين فى هذه اللحظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الإعلام اللبنانى زياد ماكارى، على ضرورة وحدة اللبنانيين فى هذه اللحظات التى تمر بها البلاد، جراء القصف الإسرائيلى المتواصل على ضاحية بيروت الجنوبية.



وأضاف مكاري، خلال مؤتمر صحفي، أن الوضع دقيق جدا بالبلاد، والدولة مسؤولة عن النازحين وعن أعمال الإيواء، كما أننا ننسق مع الأجهزة الأمنية بالأحزاب لتيسير تقديم المساعدات للنازحين.



وتابع: "إن مجلس الوزراء سيعقد جلسة غدا؛ لمناقشة تطورات العدوان الإسرائيلى على البلاد".



وتطرق إلى "أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ذهب للأمم المتحدة على أساس وقف إطلاق النار، ولكن صدر القرار باغتيال حسن نصر الله من مبنى الأمم المتحدة"..على حد قوله، مضيفا: "ونحن نعرف جيدا من يريد وقف إطلاق النار ومن لا يريد".