شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 41.595 منذ بدء العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41.595، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر في بيان اليوم ،وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 96.251 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن تسعة شهداء ارتقوا، وأصيب 41 آخرون، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.