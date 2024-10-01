شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد مذيعة التليفزيون السورى صفاء أحمد بعد قصف إسرائيلي على دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون في سوريا، فجر الثلاثاء، استشهاد المذيعة صفاء أحمد، إثر العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له العاصمة دمشق.

وأفادت وسائل إعلام سورية بسقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الفيلات بدمشق.

وتحدثت المصادر عن حريق في محيط منطقة المزة إثر غارة إسرائيلية.

وقالت وكالة "سانا" السورية، إن الدفاعات الجوية اعترضت "أهدافا معادية" في محيط العاصمة السورية.