شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحافظ على سلامك النفسى فى 6 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على الصحة النفسية أمر ضرورى للغاية نظرًا لتأثيرها على عدة جوانب فى حياتنا، لأنها تؤثر على كل جانب من جوانب حياتنا، على طريقة تفكيرنا وشعورنا وتصرفاتنا، مما يؤثر على علاقاتنا بالآخرين وعملنا، وتتيح لنا الصحة العقلية الجيدة التعامل مع التوتر والتغلب على التحديات والاستمتاع بالحياة، وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يؤدى ضعف الصحة العقلية إلى صعوبات فى التعامل بشكل عام وزيادة خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية.

ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" بعض النصائح لتحسين صحتك العقلية، على النحو التالى:

الرعاية الذاتية

الرعاية الذاتية ضرورية للحفاظ على الصحة العقلية خصص وقتًا للأنشطة التى تغذى عقلك وجسدك وروحك، مثل ممارسة التمارين الرياضية والتأمل وقضاء الوقت فى الهواء الطلق وممارسة الهوايات وتقنيات الاسترخاء والحصول على قسط كافٍ من النوم، كل ذلك يساعد فى تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

العلاقات الإيجابية

العلاقات الصحية الإيجابية أمر حيوى للحفاظ على الصحة العقلية، استثمر الوقت والجهد فى بناء والحفاظ على علاقات إيجابية مع الأصدقاء والعائلة للحصول على الدعم العاطفى خاصة خلال الأوقات الصعبة، وتعزيز الشعور بالانتماء والتواصل.

ممارسة اليقظة وإدارة التوتر

تتطلب اليقظة الذهنية أن تكون حاضرًا بشكل كامل وأن تقبل أفكارك ومشاعرك، ويحدث ذلك عن طريق ممارسة التأمل الذهنى أو تمارين التنفس العميق أو المشى، وتساعد هذه الممارسات على تقليل التوتر وزيادة الوعى الذاتي وتعزيز الصحة العاطفية.

الحفاظ على نمط حياة متوازن

يشمل نمط الحياة المتوازن جوانب مختلفة، بما فى ذلك التغذية والتمارين الرياضية وتحقيق التوازن بين العمل والحياة، لذلك تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية لدعم الصحة البدنية والعقلية.

تحديد أهداف واقعية وأولويات المهام

يساعد تحديد أهداف واقعية وأولويات المهام على خلق إحساس بالهدف والإنجاز والتحكم، قم بتقسيم الأهداف الأكبر إلى خطوات أصغر يمكن التحكم فيها ووضع جدول زمنى لتحقيقها، وركز على إكمال مهمة واحدة فى كل مرة لتجنب الشعور بالإرهاق.

اطلب الدعم عند الحاجة

لا بأس فى طلب المساعدة عندما تعانى من مشاكل فى صحتك العقلية تواصل مع الأصدقاء الموثوقين أو أفراد العائلة أو المتخصصين فى الصحة العقلية للحصول على الدعم والتوجيه، لذلك لا تتردد فى طلب العلاج أو الاستشارة إذا كنت تعانى من مشاعر الحزن أو القلق أو التوتر المستمرة.