شكرا لقرائتكم خبر عن الانهيار العصبي.. مشكلة نفسية يمكن علاجها ببعض النصائح اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعرض لضغوط الحياة اليومية والمشاكل والضغط النفسي يسبب إصابتك بانهيار عصبي، هذه الحالة النفسية التي تعتبر الضيق النفسي الشديد الذي يمكن أن يضعف بشكل كبير قدرتك على العمل بشكل صحيح بسبب التوتر الشديد وسوء نوعية النوم.

ووفقًا لموقع healthshots، سنتعرف علي طرق علاج الإنهيار العصبي.

ما هو الانهيار العصبي؟

الانهيار العصبي يعني التعرض لأزمة نفسية شديدة نتيجة للضغط النفسي الشديد وعدم القدرة على التأقلم، ما يؤدي إلى اضطراب كبير في قدرة الفرد على العمل بشكل طبيعي، وتختلف مدة الانهيار العصبي بشكل كبير حسب الفرد، وشدة الأزمة، وفعالية التدخلات، ويمكن أن يستمر لبضع ساعات أو أيام أو أسابيع أو حتى أشهر إذا ترك دون علاج.

ما أعراض الانهيار العصبي؟

قد تبكي إذا كنت تعاني من انهيار عصبي نتيجة الإجهاد والتعب وقلة النوم، ما قد يجعلك تشعر بالرغبة في البكاء أكثر من المعتاد، وفقًا لدراسة أجريت عام 2016 ونشرت في مجلة Sage Journal، قد تشمل الأعراض الأخرى للانهيار العصبي ما يلي:

قلق شديد

نوبات ذعر

الإجهاد الساحق

الخدر العاطفي أو الأرق الانفصالي أو كثرة النوم

عدم القدرة على التركيز

فقدان الشهية أو الإفراط في تناول الطعام

الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية

مشاعر اليأس أو اليأس. أفكار إيذاء النفس

ما أسباب الانهيار العصبي؟

يمكن أن تنجم الانهيارات العصبية عن مجموعة من الضغوطات، بما في ذلك:

- اضطرابات الصحة العقلية الأساسية مثل الاكتئاب واضطرابات القلق

تعاطي المخدرات

مسئوليات طاغية

نقص الدعم الاجتماعي

مهارات التكيف ضعيفة.

كيف تدعم شخص يعاني من انهيار عصبي؟

- توفير مساحة آمنة لهم للتعبير عن مشاعرهم وهمومهم دون خوف من النقد.

- المساعدة في المهام أو المسؤوليات اليومية للتخفيف من بعض التوتر.

- اقترح العلاج أو التقييم النفسي واعرض مرافقتهم في المواعيد إذا لزم الأمر.

- يستغرق التعافي وقتًا، وقد تحدث انتكاسات، لذا قدم دعمك طوال الرحلة.

- تعرف على حالات الصحة العقلية وخيارات العلاج لفهم تجاربهم واحتياجاتهم بشكل أفضل.

- قد يكون دعم شخص يعاني من انهيار عصبي مرهقًا عاطفيًا، لذا أعط الأولوية لرعايتك الذاتية واطلب الدعم إذا لزم الأمر.

كيفية الوقاية من الانهيار العصبي؟

ليس من الممكن دائمًا منع الانهيار العصبي، ولكن قد تساعد بعض الاستراتيجيات في تقليل المخاطر:

ممارسة تقنيات إدارة التوتر بانتظام.

حافظ على نمط حياة صحي من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن والنوم الكافي.

بناء شبكات دعم اجتماعي قوية.

حدد أهدافًا وأولويات واقعية لتجنب الإرهاق.

تعلم أن تقول لا للطلبات المفرطة وشارك المهام مع الآخرين كلما أمكن ذلك.

