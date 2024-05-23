شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض نقص النحاس فى الجسم.. أكلات هاتفيدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجسم يحتاج للمعادن كى يقوى وينشط ويتمكن من البناء واكتمال المنظومة الغذائية اليومية التى تعزز من قوته وحركته ونشاطه، وفقا لتقرير نشر فى موقع axe فإن النحاس هو المعدن الذى يحتاجه الجسم بشكل مكثف وذلك لأهميته القصوى فى بناء الجسم وخلاياه وتعزيز عمل الدم وسريانه وتكوينه أيضا.

تابع التقرير موضحا أن هناك مخاطر لنقص هذا المعدن من الجسم لعل من أهمها الشحوب والذبول الشديد فى الجسم والوجه، مع نقص فى النمو وضعف وبطء فيه، مع اضطرابات حادة فى المناعة تجعل الجسم قابل للعدوى المتكررة على الدوام، مع اضطرابات فى العظام وآلام بها، مع إمكانية الإصابة بالهشاشة فى الحالات المتقدمة، مع اضطرابات فى الدم مما قد يؤدى إلى الإصابه بالأنيميا وفقر الدم.

فيما ذكر تقرير آخر نشر فى موقع ويلسون ديسييز المعنى بالأمراض والصحة العامة، أن الطعام الذى يحتوى عى نسبة عالية من النحاس، هو الملاذ لتعزيز نسب هذا المعدن فى الجسم، بوالتالى يمكن الإعتماد عليه فى النظام الغذائى الذى يتيح الشعور بالقوة والنشاط والنضارة، من خلال تناول الخضراوات بكل أنواعها لتركز هذا المعدن فيها، خاصة إذا تناوله الشخص على هيئة عصير، فضلا عن البطاطا بأنواعها، والفاكهة خاصة المجففة منها، مع الاهتمام بتناول الفاصوليا، والمكسرات الصحية.

تابع التقرير موضحا مجموعة من الأطعمة المفيدة أيضا والغنية بالنحاس منها، لحم الدجاج مع الكبدة، مع تناول العدس بأنواعه، كذلك الكاكاو ومنتجات الألبان بأنواعها المختلفة.