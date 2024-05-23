شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات صحية تصيب الأطفال فى الطقس الحار.. الوقاية والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الموجة الحارة التي نشهدها هذه الأيام تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على فئات معينة من الناس منها الأطفال بشكل خاص، فيمكن للحرارة أن تلحق الضرر بأنظمة الأطفال، بدءًا من الطفح الجلدي المزعج وحتى مشكلات الجهاز الهضمي.



من جانبه أوضح الدكتور وجدى هاشم أستاذ طب الأطفال جامعة بنها، أن الطفح الحرارى يعتبر من أشهر الأشكال التي نراها في الطقس الحر وخلال أشهر الصيف، فبسبب الرطوبة العالمية مع أشعة الشمس الحارقة تسبب طفح جلدى للطفل، ويمكن التغلب على ذلك من خلال ترطيب الطفل جيدا بالمياه والعصائر الطبيعية، وللرضع زيادة الرضاعة الطبيعية لهم، مع توفير مرطب طبيعى للجلد مثل زيت جوز الهند الذى يعمل على ترطيب ومنع جفاف الجلد.



بجانب ذلك أشار الطبيب إلى أن الحرارة المفرطة يمكن أن تسبب جفاف الجلد في الصيف، مما يسبب فقدان الرطوبة من خلال العرق وجفاف الجلد، وللتغلب على ذلك يمكن استخدام واقى من الشمس، مع مرطبات خفيفة مخصصة للأطفال، مع الحرص على أخذ الطفل دشا باردا على مدار اليوم، لتبريد وتهدئة البشرة.



أيضا هناك مشكلة تتزايد الطقس الحار وهى مشكلة لدغات البعوض والحشرات والتي تسبب حكة وتورم في بعض الحالات والتي تتطلب استخدام طارد طبيعى للبعوض على جلد الطفل خالى من المواد الكيميائية وبعض المستخلصات العشبية.