شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الطعام فى وقت متأخر من الليل يسبب هذا السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوصي خبراء الصحة باتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ومع ذلك، فإن عادات تناول الطعام فى وقت متأخر من الليل قد تساهم في العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بـ سرطان المستقيم مع مرور الوقت، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان المستقيم بسبب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل:

السمنة

الأكل في وقت متأخر من الليل يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام أو تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، مما قد يساهم في زيادة الوزن والسمنة، والتي تعتبر عامل خطر للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

مشاكل في الجهاز الهضمي

تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يمكن أن يعطل إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعية في الجسم وعمليات الهضم، ما قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم، أو ارتجاع الحمض، أو الإمساك، وقد ارتبطت مشاكل الجهاز الهضمي المزمنة بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

الخيارات الغذائية السيئة

قد يؤدي تناول الطعام في وقت متأخر من الليل إلى اتخاذ خيارات غذائية أقل صحية، مثل تناول الأطعمة المصنعة أو الغنية بالدهون، أو الوجبات الخفيفة السكرية، وقد تم ربط هذه الأنماط الغذائية بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

زيادة مقاومة الأنسولين

تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، وخاصة الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أو السكريات، يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات الأنسولين، وقد ارتبطت مقاومة الأنسولين بالالتهاب الذى يُعزز تطور سرطان القولون والمستقيم.

اضطراب النوم

يمكن أن يؤدى تناول الطعام في وقت متأخر من الليل إلى تعطيل أنماط ونوعية النوم، مما قد يؤثر سلبًا على العمليات الفسيولوجية المختلفة، بما في ذلك وظيفة المناعة وتنظيم الهرمونات، وقد تم ربط أنماط النوم المتقطعة بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.