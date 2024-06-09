هيئة التخصصات السعودية تمنح تجمع نجران الصحي اعتمادًا برامجيًا جديدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران

‎ منحت هيئة التخصصات السعودية تجمع نجران الصحي، الاعتماد البرامجي لتشغيل وحدة تدريبية في التخصص الدقيق “الزمالة السعودية” لجراحة الأطفال لمدة 4 سنوات، وهو من التخصصات الدقيقة المعتمدة لدى الهيئة.

وأكد التجمع أن الاعتماد جاء استناداً إلى اللوائح المؤسسية وقواعدها التنفيذية ومعايير الاعتماد البرامجي، وتوصية لجنة الاعتماد البرامجي، وذلك عقب الزيارة التي قامت بها اللجنة لمستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة نجران، وتقييم قسم جراحة الأطفال بالمستشفى باختياره مقرًا تدريبيًا للبرنامج.

وأوضح أن إجمالي عدد البرامج التخصصية والوحدات التدريبية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كالمقار التدريبية في شهادة الاختصاص “البورد السعودي” وبرامج التخصصات الدقيقة “الزمالة السعودية” في مستشفيات ومرافق التجمع بلغت 28 تخصصاً، يدعمها توافر الكفاءات الطبية والفنية الوطنية بمختلف تخصصاتها في المرافق الصحية التابعة للتجمع.

وأشار تجمع نجران الصحي إلى أن تعزيز البيئة التعليمية والتدريبية الملائمة ستوفر فرصًا مناسبة للارتقاء بالمهن الطبية والصحية من خلال التدريب النوعي والتعليم الأكاديمي التخصصي، حيث تمثل وسائل مساعدة مهمة في اكتساب المزيد من الخبرات التي تمكن الطواقم الطبية والتمريضية والفنية من التشخيص الدقيق ومعالجة جميع الحالات المرضية.

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