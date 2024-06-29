رياح نشطة والعظمى بمكة 46.. تفاصيل الطقس بالسعودية اليوم السبت

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم السبت، موضحًا أن هناك تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد على طول الطريق الساحلي الواصل لمنطقة جازان كذلك على أجزاء من منطقة نجران.



وأضاف المركز، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وتابع، الرياح في البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وذكر، هناك ارتفاع الامواج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط ومن متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي

وأشار، حالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وتابع، الرياح في الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الامواج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر يكون خفيف الموج.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى كالاتي:

مكة المكرمة 46 32

المدينة المنورة 45 31

الرياض 44 30

جدة 43 30

الدمام 46 31

تبوك 41 28

العلا 43 29

الطائف 37 25

حفر الباطن 45 31