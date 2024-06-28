في تميّز جديد.. GoZahid تُبهر ضيوف العلا السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدم المصمم اللبناني رامي قاضي أحدث مجموعة من الأزياء الراقية في منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية أمام ضيوف تشمل نجوم عربية كبيرة من ضمنهم شمس الأغنية نجوى كرم والنجمة السينمائية درة.

ونجحت GoZahid لشركة الزاهد للسياحة في التعامل مع الأمور اللوجستية.

وحصلت GoZahid على تقدير كبير من الهيئة الملكية للنجاح الهائل في تنظيم لوجستيات السفر لمشاركة الضيوف بالكامل.

الجدير ذكره أن GoZahid Destination Management قد أُطلِقت في عام 2019، وتُعَد اليوم من قبل الهيئات السياحية ووكلاء السفر الدوليين واحدة من الشركات الرائدة في إدارة الوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية.

تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات التي تغطي التاريخ والثقافة والطبيعة والمغامرة، وبخبرة تزيد عن ستين عامًا في السوق المحلية، توفر GoZahid Destination Management حلولًا مخصصة للسياحة الترفيهية، والسياحة الفردية، والمؤتمرات والفعاليات، والمجموعات، وبرامج الرحلات البحرية.

https://www.gozahiddm.com/