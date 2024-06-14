شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتستخدمى عدسات لاصقة.. نصائح للوقاية من مخاطرها في الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

زيادة التعرض لأشعة الشمس خاصة أثناء الموجة الحارة يمكن أن يضر بصحة عينيك ويُعرضها للإحمرار والتهيج والتعب، خاصة إذا كنت من مستخدمي العدسات اللاصقة، لذلك من المهم الالتزام بمجوعة من النصائح لمساعدتك على الاستمتاع بأيام الصيف الطويلة دون مشاكل في العين، حسبما أفاد موقع "Healthline".

- ارتداء النظارات الشمسية:

ارتداء النظارات الشمسية في الصيف يمكن أن يساعد في حماية عينيك ويجعلك تشعر بالاسترخاء والراحة، فالنظارات الشمسية مصممة لحماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي تأتي من الشمس، فقط تأكد من أن لديهم عدسات حماية من الأشعة فوق البنفسجية.

- ارتداء العدسات اللاصقة المزودة بحماية مدمجة من الأشعة فوق البنفسجية:

تتميز العدسات اللاصقة المزوّدة بحماية مدمجة من الأشعة فوق البنفسجية بطبقة أو مادة خاصة تساعد على حجب جزء من الأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس، حيث توفر هذه العدسات طبقة إضافية من الدفاع ضد الأشعة فوق البنفسجية، والتي يمكن أن تساهم في أمراض العين المختلفة مثل إعتام عدسة العين، والضمور البقعي، والتهاب القرنية الضوئي.

- جرب العدسات اللاصقة التي يمكن التخلص منها يوميًا:

خاصة إذا كنت تعاني من الحساسية أو مرض جفاف العين، فاسأل طبيبك إذا كان بإمكانك تجربة العدسات اللاصقة اليومية التي تستخدم لمرة واحدة، حيث يمكنك كل يوم استخدام عدسة لاصقة جديدة ونظيفة تمامًا، وفي نهاية اليوم، يمكنك التخلص منها.

- استخدم قطرات العين المرطبة:

يمكن للهواء الساخن والجاف أن يتسبب في جفاف العدسات اللاصقة بشكل أسرع، مما يؤدي إلى عدم الراحة، واستخدم القطرات المرطبة بانتظام يساعد في إعادة ترطيب عدساتك وعينيك.

- خذ فترات راحة:

امنح عينيك راحة من العدسات من خلال ارتداء النظارات بشكل دوري، خاصة إذا كنت ستبقى في الخارج لفترة طويلة.

- حافظ على رطوبة العين:

اشرب الكثير من الماء لمنع الجفاف، الذي قد يؤدي إلى تفاقم أعراض جفاف العين.

- قم بإزالة العدسات قبل الاستحمام:

يمكن أن يتسبب الماء الساخن في ارتباط البروتينات والرواسب بشكل أكثر إحكامًا بالعدسات، بالإضافة إلى ذلك، قد تحتوى مياه الاستحمام على شوائب أو كائنات دقيقة يمكن أن تلتصق بسطح العدسات، مما قد يؤدي إلى التهابات العين أو مضاعفات أخرى.

- استبدل العدسات على النحو الموصى به:

يمكن أن تتسبب الحرارة والعرق في تراكم البروتينات والزيوت بشكل أسرع على العدسات، لذا استبدلها وفقًا للجدول الزمنى الذى حدده طبيب العيون الخاص بك.