شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة للتعامل مع صعوبة الطقس فى يوم عرفة والان مع تفاصيل الخبر

يحتاج الحجاج أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكرى وارتفاع ضغط الدم والكلى وغيرها، المزيد من العناية والاهتمام أثناء أداء مناسك الحج خاصة خلال الموجة الحارة التي تسبب ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة، وذلك للوقاية من أي مضاعفات صحية مرتبطة بحالتهم والتعرض لضربة الشمس والإجهاد الحرارى المرتبطة بالطقس الحار، لذلك من المهم للحجاج أصحاب الأمراض المزمنة إتباع هذه النصائح للوقاية من أي مضاعفات في الحج، وفقًا لموقع "healthline".

فيما يلى.. نصائح للحجاج أصحاب الأمراض المزمنة لأداء المناسك دون مشقة خاصة في يوم عرفة:

- من المهم أن تتضمن الحقيبة الشخصية للحاج الأدوية الخاصة بحالته المرضية سواء كانت داء السكرى أو ارتفاع ضغط الدم، على أن يتم الالتزام بها في الوقت المحدد لها من قبل الطبيب المعالج.

- الحفاظ على رطوبة الجسم أمر في غاية الأهمية في الطقس الحار، خاصة للأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة لتجنب أي مضاعفات قد تحدث بسبب الجفاف، وذلك من خلال شرب كمية كافية من الماء والسوائل الطبيعية منخفضة السكر.

- محاولة التزام بالجلوس في الأماكن التي بها ظل قدر الإمكان على جبل عرفات، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وذلك للوقاية من التعرض لضربة الشمس أو الشعور بتعب والإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

- من المهم الالتزام بالنظام الغذائي المتفق عليه مع الطبيب المعالج قبل السفر، ومحاولة تناول الأطعمة الصحية والتي تحتوى على نسبة عالية من الماء خاصة الخضروات والفاكهة، من أجل الترطيب في الطقس الحار، وتجنب الأطعمة التي تزيد من درجة حرارة الجسم وغير صحية.

- يجب الحرص على ارتداء أحذية جيدة للوقاية من حرارة الأرض المرتفعة نتيجة حرارة الطقس، وذلك للحفاظ على مرضى اعتلال الأعصاب والسكري أو أمراض الأوعية الدموية الطرفية.