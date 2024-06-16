كيت ميدلتون تظهر للمرة الأولى منذ إصابتها بالسرطان وتكشف تطورات المرض

كشفت كيت ميدلتون أميرة ويلز، تطورات حالتها الصحية بعد أشهر من إعلان إصابتها بالسرطان، والطريق الطويل التي تتبعه للتعافي، وأكدت أنها تحقق تقدمًا جيدًا في علاجها، بحسب ما نشرته صحيفة «جارديان» البريطانية.

وأضافت أميرة ويلز: «كما يعلم أي شخص يخضع للعلاج الكيميائي، هناك أيام جيدة وأيام سيئة، في تلك الأيام السيئة تشعر بالضعف والتعب، ويجب عليك الاستسلام لراحة جسدك، ولكن في الأيام الجيدة، عندما تشعر بالقوة، تريد تحقيق أقصى استفادة من الشعور الجيد».

كيت ميدلتون تعلن المشاركة في عرض عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث

وأعلنت «ميدلتون» أنها تعتزم المشاركة في عرض اليوم السبت بمناسبة عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث، في عودة مبدئية إلى المسرح العام.

وأكدت أنها تأمل في المشاركة في بعض المناسبات العامة الأخرى خلال الصيف، لكنها أوضحت أن ظهورها في العرض اليوم، وهو الظهور الأول لها منذ إصابتها بالسرطان، لا يمثل عودة رسمية إلى الحياة العامة، كما يعد الظهور يوم السبت، هو الأول لها منذ عيد الميلاد الماضي.

وأشارت كيت ميدلتون إلى أنها تتعلم كيفية التحلي بالصبر: «أتقبل كل يوم كما يأتي، وأستمع إلى جسدي، وأسمح لنفسي بأخذ الوقت الذي أحتاجه بشدة للشفاء».

وكانت أميرة ويلز كيت ميدلتون أعلنت في شهر مارس الماضي إصابتها بالسرطان.

واحتفل تشارلز بعيد ميلاده الخامس والسبعين في نوفمبر الماضي، لكن الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد، المعروف باسم «Trooping the Colour»، يُقام اليوم، حيث يقوم 1400 ضابط من فرقة الأسر المعيشية بعرض موكب أمام الملك على طريق يأخذهم من قصر باكنجهام على طول المركز التجاري إلى موكب هورس جاردز، والعودة إلى الملك.

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