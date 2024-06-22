شكرا لقرائتكم خبر عن سلالة صيفية جديدة لكورونا تنتشر في أمريكا وتثير قلق الخبراء والان مع تفاصيل الخبر

حذر مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي "CDC" من موجة صيفية جديدة من فيروس كورونا آخذة في الارتفاع بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقا للبيانات ، يمكن أن يكون متغير جديد يسمى LB.1 في طريقه ليصبح أحدث سلالة سائدة من الفيروس، بحسب ما نشر موقع "تايمز ناو".

وذكر مركز السيطرة على الأمراض أن مؤشرات الفيروس الرئيسية تتفاقم بشكل أسرع في جميع أنحاء الولايات الغربية، حيث بدأت الاتجاهات في الارتفاع هذا الشهر.

وأكد الخبراء إن مستويات اكتشاف الفيروسات في مياه الصرف الصحي - وهي في معظم الأحيان إشارة مبكرة لارتفاع حالات الإصابة بكورونا تدل على مستويات "عالية" من خطر الإصابة بالعدوى.

كما تسارعت أيضًا حالات الإصابة بفيروس كورونا في دور رعاية المسنين في الأسابيع الأخيرة من هذه المنطقة.

وفقًا للخبراء، كان هناك ارتفاع كبير بحوالي 1.23% من زيارات مستشفيات الطوارئ من مرضى كورونا في المنطقة 9 التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية- وهي مجموعة من الولايات التي تمتد عبر أريزونا عبر هاواي - وهو أسوأ متوسط في المنطقة منذ أوائل فبراير.

وقالت السلطات الصحية إن البيانات السابقة تظهر أن هناك دائما ارتفاعا في حالات الإصابة بكورونا في فصل الصيف، بعد فترة هدوء في الربيع.

في العام الماضي، ارتفعت اتجاهات الفيروس في نهاية أغسطس وأوائل سبتمبر، في نفس الوقت تقريبًا الذي بدأ فيه المسؤولون طرح لقاح جديد لكورونا.

ظهور متغيرات LB.1 وKP.3 لكورونا

قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إنها تتتبع اثنين من المتغيرات الجديدة لكورونا التي تنمو بشكل متناسب في جميع أنحاء البلاد – KP.3 وLB.1

على الرغم من أن KP.3 قد وصل إلى ما يقرب من ثلث الحالات على مستوى البلاد، ارتفاعًا من 25% قبل أسبوعين، ويشكل LB.1 حواللا 17.5 % من الحالات، وفقًا لأحدث توقعات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وفقًا للخبراء، فإن كلا الخيارين هما فرع من متغير فليرت FLiRT، المعروف أيضًا باسم KP.2، والذي صعد إلى الهيمنة الشهر الماضي.

تشير توقعات مركز السيطرة على الأمراض حتى الآن إلى أن LB.1 بدأ في النمو بمعدل أسرع من KP.3، مما يشير إلى أن LB.1 قد يتفوق على KP.3.

جميع هذه المتغيرات الثلاثة لها سلف مشترك، وهو سلالة JN.1 القاتلة التي أدت إلى موجة من الحالات في الشتاء الماضى.