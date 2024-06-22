شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من صعوبة بعض الأسئلة بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان مادة اللغة العربية، حيث أكد طلاب بالثانوية العامة على أن الأسئلة تضمنت جزئيات صعبة منها أسئلة النحو، وطول سؤال القراءة المتحررة وصعوبته، وأيضا صعوبة بعض أسئلة والنصوص، حيث أوضحت الطالبات مريم محمد ومريم فارس وهاجر حسين ووريم محمد ويارا سيد ومريم هانى وهاجر حسين و شروق محمد، بمدرسة الحرية التجريبية لغات، أن الأسئلة صعبة وتحتاج إلى وقت إضافى، وهناك صعوبات خاصة في أسئلة النحو تفوق مستوى الطالب المتميز، مطالبين وزارة التربية والتعليم بضرورة مراعاة ذلك أثناء التصحيح.

فيما أكد كثير من الطلاب أن أكثر من 30% من الأسئلة فى مادة العربى كانت فوق مستوى الطالب الفائق.

فيما أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الأسئلة متوازنة، وتفرز مستويات الطلاب المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتلقى حتى الآن أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحان والأسئلة.



اولياء الامور فى انتظار خروج الطلاب



خروج الطلاب



لحظة خروج الطلاب من امتحان اللغة العربية



اولياء الامور أمام اللجان