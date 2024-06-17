شكرا لقرائتكم خبر عن شهر التوعية بالتبرع بالدم.. تعرف على فوائده الصحية لجسمك والان مع تفاصيل الخبر

شهر يونيو هو شهر التوعية بأهمية التبرع بالدم، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع hindustantimes سنتعرف علي أبرز الفوائد الصحية للتبرع بالدم، ومنها:

-يعزز صحة القلب:

التبرع بالدم يساعد في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، ويقلل من لزوجة الدم، مما يساعد أيضًا في التخفيف من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. يساعد التبرع بالدم في الحفاظ على تدفق الدم بشكل صحي، مما يقلل من الضغط على القلب.

-تقليل مخزون الحديد:

يمكن أن يؤدي الحديد الزائد في الدم إلى داء ترسب الأصبغة الدموية - وهي حالة يمكن أن تسبب ضررًا لأعضاء مثل القلب والكبد. عندما نتبرع بالدم بانتظام، يتم استنفاد الحديد الزائد، مما يساهم في الصحة العامة.

-إنتاج خلايا دم جديدة:

بعد التبرع بالدم، يعمل الجسم على تعويض ما فقده من الدم. ويساعد ذلك في إنتاج خلايا دم جديدة ويساعد أيضًا في تعزيز قدرة الجسم على إنتاج خلايا جديدة وأداء المهام بفعالية.

-الفحص الصحي المجاني:

قبل التبرع بالدم، من الضروري إجراء فحص صحي أساسي، بما في ذلك النبض وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم ومستويات الهيموجلوبين. يمكن أن يساعدنا هذا في أن نصبح أكثر وعيًا بجسمنا، ومعالجة أي مشكلة صحية، إن كانت موجودة.

-يحسن الصحة النفسية

إن معرفة أن الدم الذي تبرعنا به يمكن أن ينقذ حياة، أو يساعد شخصًا في حالة حرجة، يمنحنا دفعة نفسية، ويجعلنا نشعر بالتحسن.