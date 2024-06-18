شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذه الأطعمة لطرد السموم من جسمك بعد الفتة واللحمة في العيد والان مع تفاصيل الخبر

يشعر معظمنا بالثقل خاصة بعد تناول وجبات عيد الأضحى الدسمة، لذلك وبعد العودة لروتين حياتنا الغذائي، نبحث عن تناول الأطعمة الخفيفة ذات الفوائد الصحية وتساعدنا أيضًا على التخلص من السموم بالجسم بعد أكلات العيد الدسمة، وهو ما يوضحه تقرير "Onlymyhealth".

البنجر

يعتبر البنجر من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والألياف، كما أنه يعزز عمل الكبد ومن ثم طرد السموم من الجسم، نظرًا لاحتوائه على الألياف المعروفة باسم "البكتين".

الخضروات الصليبية

مثل البروكلي، والقرنبيط، والكرنب، حيث أن محتواها العالى من الألياف يمنحك شعورًا بالشبع، كما أن لديها مركبات تنقى جسمك من السموم بكفاءة وتحفيز عمل الكبد.

الجرجير

الجرجير من الخضروات الورقية الغنية بالمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد على تحييد السموم في الجسم، كما أن له خصائص مدرة للبول بما يساعد في طرد السموم والسوائل الزائدة من الجسم عن طريق البول.

الثوم

يعتبر الثوم مطهرًا طبيعيًا للجسم، نظرًا لاحتوائه على مركبات الكبريت التي تعزز عمل إنزيمات الكبد المسئولة عن طرد السموم من الجسم.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكاتو على الجلوتاثيون، وهو مضاد للأكسدة قوي يعزز عمل الكبد في تنقية وطرد السموم من الجسم.

الكركم

يحتوى الكركم على مكون الكركمين، وهو مركب فعال يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات بجانب مضادات الأكسدة، ويساعد بدوره في تعزيز عمل الكبد ودعم صحة الجهاز الهضمى بشكل عام.

الزنجبيل

الزنجبيل يُعزز الهضم وعملية تنقية وطرد السموم من الجسم، ويساعد في تقليل الالتهاب، ويدعم الجسم في التخلص من الفضلات.